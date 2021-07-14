Волонтер-медик Екатерина Садакова: Иногда достаточно просто поговорить, чтобы помочь

В рамках своего медиапроекта «Вятка с любовью» правозащитница и журналист Мария Бутина запустила серию видеоинтервью с выдающимися жителями Кировской области. Героиней первого из них стала Екатерина Садакова – девушка, еще в детстве столкнувшаяся с онкологическим заболеванием и сумевшая победить его. Сегодня она обучается в ординатуре на врача-онколога, совмещая учебу с деятельностью волонтера-медика.

Предлагаем вашему вниманию выдержки из интервью, с полной версией которого можно ознакомиться в аккаунтах Марии Бутиной в VK.com, а также в других социальных сетях.

О детстве в отделении онкологии и выборе призвания

Мария Бутина: Екатерина, как вы узнали, что больны? Сколько лет вам было?

Екатерина Садакова: Мне было пять месяцев, поэтому, конечно, первого этапа болезни я просто не помню. Я благодарна семье и врачам за то, что они сделали все возможное, чтобы все лечение было как бы отдельным от остальной жизни. Да, были очень болезненные процедуры, но я запоминала только хорошее – отделение стало для нас настоящим домом, мы там все были одной большой семьей, включая и врачей, и медсестер, и пациентов с их родными.

Мы все друг друга поддерживали, и дети были обычными детьми. А вся боль, конечно, пришлась на наши семьи, и до сих пор я считаю своим главным кумиром маму, которая смогла пройти со мной через все это.

Мария Бутина: Вы сказали о каком-то событии, произошедшем в одиннадцатом классе. Что именно случилось?

Екатерина Садакова: Уже в стадии ремиссии я должна была ежегодно наблюдаться у онколога, проходить обследования в стационаре. С другими ребятами, с которыми успели познакомиться раньше, мы старались подгадать так, чтобы оказаться в одной больничной «смене». Нас было много, но далеко не все выжили.

Один мой очень хороший друг, лежал в том же отделении, и видя, как мне нравится помогать медсестрам и санитаркам, говорил: посмотри, у тебя светятся глаза, когда ты это делаешь, задумайся о медицинском будущем. Я отшучивалась, но, когда я была в одиннадцатом классе, этого человека не стало. Тогда я приняла решение поступить в медицинский вуз и свое поступление посвятила ему. Ни дня об этом не жалею и до сих пор благодарна своему другу за то, что он подтолкнул меня к этому пути.

О работе волонтеров-медиков

Мария Бутина: Давайте поговорим о вашей волонтерской деятельности. Что такое волонтер, что это за зов души?

Екатерина Садакова: Волонтер – человек, помогающий тем, кто в этой помощи нуждается. Есть очень много направлений волонтерства, но в каждом случае это реализация внутреннего желания – ты идешь и помогаешь, не задумываясь о вознаграждении.

Я волонтер-медик, занимаюсь узкопрофильной работой для студентов медицинских вузов и колледжей. Мы начинали с помощи медсестрам и врачам, потом начали заниматься профилактикой социально-значимых заболеваний – шли к людям доносить информацию об онкологии и сердечно-сосудистых заболеваниях, инсультах и инфарктах.

Например, у нас есть проект «Здоровый сустав в надежных руках» — мы говорим о скандинавской ходьбе, рассказываем и наглядно показываем пожилым людям о том, как ходьба может помочь сохранить здоровье.

Еще один наш проект называется «Добро в село». Выезжаем бригадой в сельское поселение, помогаем сотрудникам фельдшерско-акушерского пункта, а также обходим подворья – говорим о профилактике болезней, опасности курения. Ездим уже не первый год, нас там знают и ждут. Теперь обсуждаем с людьми и вакцинацию.

Мария Бутина: Когда началась пандемия коронавирусной инфекции, все волонтеры-медики переориентировались на эту проблему? Какова вообще была ваша функция в этот период?

Екатерина Садакова: Волонтеры-медики стали одними из организаторов акции #Мывместе, которую удалось развернуть очень быстро с началом пандемии. Уже 23 марта 2020 года в Кировской области открылся волонтерский штаб, и началась работа с акцентом на пожилых людей, находящихся на самоизоляции.

Мы приносили продукты, доставляли лекарства. Могли иногда и просто прийти поговорить – ведь многим людям было тяжело находиться в изоляции в закрытой квартире. Мы через дверь разговаривали, успокаивали, убеждали в том, что все закончится благополучно. Даже такая элементарная психологическая помощь была очень действенной.

О создании условий для молодежи

Мария Бутина: Известно, что многие молодые люди стремятся уехать из Кировской области. А вы, наоборот, приехали и остались здесь. Что нужно исправить, чтобы молодежь не бежала из региона?

Екатерина Садакова: Для меня важно, чтобы люди были здоровыми, чтобы возможности медицины и образования были близки здесь с теми, что есть в мегаполисах. Когда меня лечили на малой родине, в Марий Эл, в республике не было нужных препаратов и приходилось почти ежемесячно ездить в Москву. Мне хочется, чтобы со временем в провинции этот вопрос был решен, и любой человек мог получить квалифицированную помощь на месте. Тогда исчезнут стереотипы о том, что эффективное лечение может быть только в столице или за рубежом.

Мария Бутина: Ты много ездишь по районам, и наверняка видишь, чего больше всего не хватает. Что нужно сделать, чтобы молодежи было тут лучше и интереснее жизнь?

Екатерина Садакова: Молодежь должна получать больше возможностей для объединения. Чтобы было больше форумов, фестивалей, событий, на которых могли бы знакомиться друг с другом студенты самых разных учебных заведений. Например, мне, студенту-медику, было бы очень интересно пообщаться со студентами ВятГУ. У нас очень разная жизнь, но хотелось бы, чтобы мы помнили, что мы все объединены одним – Кировской областью.

Мария Бутина: А с точки зрения именно инфраструктуры – зданий, площадей, пространств, чего не хватает?

Екатерина Садакова: Не хватает любых зон, где может собираться молодежь – арт-пространств, зон отдыха, открытых коворкингов. Важно и развитие сети велодорожек, мест для катания на скейтах и самокатах.

Думаю, можно было бы сделать более многофункциональными и наши набережные. В других городах я видела, как на набережных выделяются отдельно дорожки для бега, для велосипедного движения, и отдельно прогулочные зоны. Этот опыт стоит реализовать и у нас.

Справочно:

ЕКАТЕРИНА САДАКОВА

Дата рождения: 05 ноября 1996 в с. Кузнецово Медведевского района Республики Марий Эл. В 2018 г. получила диплом Вятского государственного университета по специальности «Система государственного и муниципального управления». В 2020 году закончила Кировский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия» В настоящее время проходит обучение в ординатуре на онколога.

Является региональным координатором движения «Волонтеры-медики» в Кировской области. Курирует 6 направлений – от профориентации школьников до реальной помощи медицинскому персоналу больниц. Во время пандемии являлась руководителем волонтерского штаба помощи пожилым людям. Добровольцы доставляли лекарства, продукты, предметы первой необходимости. Волонтером стала неслучайно. В детском возрасте у девушки обнаружили онкологию, которую лечили все ее детство. В 8 классе присоединилась к волонтерскому движению, которое помогало детям с онкологией.

МАРИЯ БУТИНА

Родилась 10 ноября 1988 года в Барнауле Алтайского края.

Получила известность несколько лет назад после того, как была обвинена спецслужбами США в шпионаже в пользу России. Ее освобождения требовали руководители МИД, других органов власти и общественных организаций. В защиту россиянки высказывался Президент Владимир Путин. После освобождения из заключения Бутина вернулась в страну и организовала правозащитное движение «Своих не бросаем», осуществляющее поддержку жителей России, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом. В 2020 году Бутина вошла в состав Общественной палаты РФ, где также занимается правозащитной тематикой.