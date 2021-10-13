Волонтеры обещают 20 тысяч за информацию о пропавших собаках из Кирово-Чепецка

Волонтеры зоозащитной организации «Дари добро» обещают вознаграждение за информацию о собаках из Кирово-Чепецка.

— Объявляем вознаграждение за предоставленную достоверную информацию о местонахождении собак, вывезенных с Парковой, 15 города Кирово-Чепецка. Достоверность информации будет проверена при выезде. Сумма вознаграждения — 20 тысяч рублей, — говорится в паблике.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на одном из чепецких предприятий в подвале держат собак. Сотрудники предприятия якобы избивают животных, а потом употребляют их в пищу. По словам зоозащитников, это подтвердила переводчица, работающая на предприятии.

После того как информация о жестоком обращении с животными была опубликована, животных увезли в неизвестном направлении. Сейчас волонтеры ищут животных, чтобы спасти их.

Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat