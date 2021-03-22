Вятская филармония запускает «культурный» флешмоб

В преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта, Вятская филармония запускает флешмоб #ЛайкКультуре.

Для того, чтобы стать его участником, необходимо опубликовать на своей странице в соцсетях «частичку культуры» — произведение любимого писателя, хореографа, живописца, фильм кинорежиссёра, работу архитектора и др.

Там же можно разместить и свое творчество — с кратким описанием под хэштэгом #ЛайкКультуре

Впервые флешмоб запустили в прошлом году. Тогда к нему присоединились не только учреждения культуры Кировской области, но и других регионов.

Фото culture.ru