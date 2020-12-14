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Вятский палеонтолог сфотографировал ядовитых медуз

Маргарита Барамзина Выбор редакции, Новости, Общество, Слайдер

Бывший директор палеонтологического музея Альберт Хлюпин путешествует по Азии уже два года. В России за это время не был.

Последней точкой путешествий кировчанина стала Индия. В апреле срок его пребывания в этой стране истёк, однако коронавирус закрыл границы. Поэтому пришлось задержаться

Об особенностях индийской жизни и своих приключениях Альберт Хлюпин рассказывает в блоге и в соцсетях. Сейчас кировчанин живет в Гоа и каждое утро любуется светящимся океаном.

— Завораживающее зрелище. Набегая на песчаный берег, волны окрашиваются в бирюзовый и лазоревый цвет, переливаются в темноте, зачастую оставляя на песке небольшие светящиеся комочки водорослей. Это фитопланктон, размножившись, сверкает в ночной темноте, наполняя ее волшебными красками… Любуюсь каждое утро.

Вятский палеонтолог сфотографировал ядовитых медуз

Наслаждаться красотой немного мешают ядовитые медузы. Как рассказывает Альберт Хлюпин, за прошедшие дни они попадаются ему уже не первый раз.

Вятский палеонтолог сфотографировал ядовитых медуз

— Нередко в зимний сезон эти безобидные на вид существа создают немало проблем отдыхающим, массово подплывая к популярным среди туристов пляжам во многих уголках мира, не только в Гоа. Во время встречи восхода, я нашел на прибрежном песке таких медуз, они отличаются от безобидных прозрачных сородичей окрасом цвета ржавчины или фиолетовой каймой вокруг купола. Щупальца медуз очень длинные, до метра-полутора, на них преимущественно и находятся стрекательные клетки с мощным токсином, что вызывает ожоги при случайном прикосновении.

Вятский палеонтолог сфотографировал ядовитых медуз

А несколькими днями ранее кировчанин наблюдал за местными дикими обезьянами – лангурами. Лесные жители тоже наблюдали за людьми, которые прыгали в море со скалы.

Вятский палеонтолог сфотографировал ядовитых медуз

— Обезьяны боязливо перебегали от камня к камню, замирая затем на месте и вновь пускаясь в галоп. Видимо, их здесь гоняют местные жители, не пуская в деревни. Лангуры ведут дикий образ жизни в местных лесах, лишь изредка совершая вылазки в населенные пункты. Возле нашего гостевого дома за минувшие на сколько дней я только раз видел пару лангуров, привлеченных выкинутыми кем-то на дороге лепёшками чапати.

Фото: Альберт Хлюпин

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Маргарита Барамзина