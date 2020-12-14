Вятский палеонтолог сфотографировал ядовитых медуз

Бывший директор палеонтологического музея Альберт Хлюпин путешествует по Азии уже два года. В России за это время не был.

Последней точкой путешествий кировчанина стала Индия. В апреле срок его пребывания в этой стране истёк, однако коронавирус закрыл границы. Поэтому пришлось задержаться

Об особенностях индийской жизни и своих приключениях Альберт Хлюпин рассказывает в блоге и в соцсетях. Сейчас кировчанин живет в Гоа и каждое утро любуется светящимся океаном.

— Завораживающее зрелище. Набегая на песчаный берег, волны окрашиваются в бирюзовый и лазоревый цвет, переливаются в темноте, зачастую оставляя на песке небольшие светящиеся комочки водорослей. Это фитопланктон, размножившись, сверкает в ночной темноте, наполняя ее волшебными красками… Любуюсь каждое утро.

Наслаждаться красотой немного мешают ядовитые медузы. Как рассказывает Альберт Хлюпин, за прошедшие дни они попадаются ему уже не первый раз.

— Нередко в зимний сезон эти безобидные на вид существа создают немало проблем отдыхающим, массово подплывая к популярным среди туристов пляжам во многих уголках мира, не только в Гоа. Во время встречи восхода, я нашел на прибрежном песке таких медуз, они отличаются от безобидных прозрачных сородичей окрасом цвета ржавчины или фиолетовой каймой вокруг купола. Щупальца медуз очень длинные, до метра-полутора, на них преимущественно и находятся стрекательные клетки с мощным токсином, что вызывает ожоги при случайном прикосновении.

А несколькими днями ранее кировчанин наблюдал за местными дикими обезьянами – лангурами. Лесные жители тоже наблюдали за людьми, которые прыгали в море со скалы.

— Обезьяны боязливо перебегали от камня к камню, замирая затем на месте и вновь пускаясь в галоп. Видимо, их здесь гоняют местные жители, не пуская в деревни. Лангуры ведут дикий образ жизни в местных лесах, лишь изредка совершая вылазки в населенные пункты. Возле нашего гостевого дома за минувшие на сколько дней я только раз видел пару лангуров, привлеченных выкинутыми кем-то на дороге лепёшками чапати.

Фото: Альберт Хлюпин