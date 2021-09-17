Выборы глазами наблюдателей: как идет голосование в Кировской области

Завершился первый день выборов. С самого утра за ходом голосования на избирательных участках Кировской области следят более 2 тысяч наблюдателей. Они представляют разные общественные организации и партии и прошли предварительную подготовку. Мы опросили наблюдателей из разных городов о том, как соблюдаются требования законодательства и принципы избирательного процесса на их участках.

Наблюдатель на УИК 525, тьютор МБОУ «Гимназия №2 Кирово-Чепецка» Ольга Анисимова:

«Судя по сегодняшнему дню, на нашем избирательном участке все работает в штатном режиме. Участок открылся вовремя, все работники пришли вовремя, все необходимые приготовления тоже были проведены своевременно. С самого утра голосование было не очень активным – к нашему участку прикреплено много пожилых, они приходили в первые часы. Во второй половине дня избирателей прибавилось, стали приходить более молодые – видимо, те, кто возвращался с работы. Скопления людей на участке не наблюдается, все указатели и разметки у нас есть, жалоб не поступало, конфликтов тоже не было. Единственное – наблюдатель от одной партии подходил слишком близко к столу, за которым сидят председатель УИК и секретарь. Данный наблюдатель уточнял сведения по присутствующим членам УИК. Председатель сделала ему замечание по поводу дистанции, и он отошел».

Наблюдатель на УИК № 425, студент Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина Матвей Скурихин:

«Я буду наблюдателем все три дня голосования. Задача наблюдателя – следить за тем, чтобы процесс голосования шел легально, в соответствии с правилами и требованиями закона, не допускать конфликтов. Наш участок находится в здании Дворца единоборств, и пока что жалоб не поступало. Недопониманий между сотрудниками избирательной комиссии и гражданами тоже не было. Все проходит в добродушной атмосфере».

Наблюдатель на УИК № 1027, сотрудник военно-учетного стола администрации Тужинского сельского поселения Екатерина Лобова: