Выборы глазами наблюдателей: как идет голосование в Кировской области

Завершился первый день выборов. С самого утра за ходом голосования на избирательных участках Кировской области следят более 2 тысяч наблюдателей. Они представляют разные общественные организации и партии и прошли предварительную подготовку. Мы опросили наблюдателей из разных городов о том, как соблюдаются требования законодательства и принципы избирательного процесса на их участках.
Наблюдатель на УИК 525, тьютор МБОУ «Гимназия №2 Кирово-Чепецка» Ольга Анисимова:
«Судя по сегодняшнему дню, на нашем избирательном участке все работает в штатном режиме. Участок открылся вовремя, все работники пришли вовремя, все необходимые приготовления тоже были проведены своевременно. С самого утра голосование было не очень активным – к нашему участку прикреплено много пожилых, они приходили в первые часы. Во второй половине дня избирателей прибавилось, стали приходить более молодые – видимо, те, кто возвращался с работы. Скопления людей на участке не наблюдается, все указатели и разметки у нас есть, жалоб не поступало, конфликтов тоже не было. Единственное – наблюдатель от одной партии подходил слишком близко к столу, за которым сидят председатель УИК и секретарь. Данный наблюдатель уточнял сведения по присутствующим членам УИК. Председатель сделала ему замечание по поводу дистанции, и он отошел».
Наблюдатель на УИК № 425, студент Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина Матвей Скурихин:
«Я буду наблюдателем все три дня голосования. Задача наблюдателя – следить за тем, чтобы процесс голосования шел легально, в соответствии с правилами и требованиями закона, не допускать конфликтов. Наш участок находится в здании Дворца единоборств, и пока что жалоб не поступало. Недопониманий между сотрудниками избирательной комиссии и гражданами тоже не было. Все проходит в добродушной атмосфере».
Наблюдатель на УИК № 1027, сотрудник военно-учетного стола администрации Тужинского сельского поселения Екатерина Лобова:
«За нашим участком закреплено более тысячи избирателей – для Тужи это достаточно много. Наибольший поток людей был с утра – скорее всего, многие хотели проголосовать по пути на работу, была небольшая очередь. Затем людей стало меньше, они начали приходить равномерно. Жалоб на ход голосования до сих пор не поступало, все спокойно. Санитарные требования на участке соблюдают: всем на входе замеряют температуру тела, выдают средства гигиены, выдают бюллетени после проверки документов».