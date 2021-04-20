Вылетевшая деталь убила рабочего котельничской пилорамы

Трагедия произошла 13 апреля на местной пилораме.

Во время деревообработки из станка в голову одного из рабочих вылетел кусок детали, ударив мужчину в лицо. Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы, но спасти не смогли. 19 апреля он скончался.

В ходе проверки выяснилось, что погибший работал по договору трудового найма. А станок, с которого вылетела деталь, не был зарегистрирован в Ростехнадзоре.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. По версии следователей, причиной ЧП стало нарушение требований охраны труда. В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают конкретных виновников произошедшего.

Фото: atlant-house.com