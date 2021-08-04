Вынесен приговор виновнику смертельной аварии в Кировской области

Суд вынес приговор 54-летнему жителю Оричевского района, который стал виновником смертельного ДТП. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Авария произошла 17 января 2021 года на трассе Киров – Советск — Яранск. Водитель автомобиля «Мазда» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Киа Церато». В результате столкновения погибла пассажирка «Киа», супруга водителя иномарки.

По факту нарушения правил дорожного движения было возбуждено уголовное дело. Суд признал водителя «Мазды» виновным в ДТП и приговорил к 2 годам колонии-поселения. Также мужчина должен выплатить 940 тысяч рублей супругу погибшей в качестве компенсации морального вреда.