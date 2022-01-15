Вышел в отставку «Юрист года» в Кировской области

Решением квалификационной коллегии судей Кировской области прекращены полномочия судьи Арбитражного суда Елены Зведер.

Причина — выход в отставку.

Елена Рудольфовна Зведер окончила Всесоюзный юридический заочный институт. Юридический стаж — 32 года. Она работала юрисконсультом в производственных объединениях «Заря» и «Кировхлебопродукт», в налоговых органах Кирова и области, Втором арбитражном апелляционном суде.

В 2008 г. назначена судьей Арбитражного суда Кировской области. В 2019-м признана «Юристом года».

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