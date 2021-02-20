Вышла в отставку судья Арбитражного суда Кировской области

Судья Арбитражного суда Кировской области Светлана Двинских вышла в почётную отставку.

Её юридический стаж превышает 27 лет. Двинских работала в органах исполнительной власти, налоговой службе. В 2006-м назначена судьей областного Арбитражного суда. Имеет первый квалификационный класс.

Светлана Двинских состояла в административной коллегии суда, рассматривала дела об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов и государственных внебюджетных фондов, взыскании налоговых платежей и санкций, а также споры об аренде и поставке.