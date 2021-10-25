За 3 дня прививки от коронавируса сделали 17 тысяч кировчан

За прошедшие 3 дня в Кировской области резко возросло число кировчан, желающих сделать прививку от коронавируса. С пятницы по воскресенье вакцинацию прошли около 17 тысяч человек. Об этом сообщили в областном минздраве.

Министр здравоохранения Андрей Черняев рассказал, что в связи с наступившим похолоданием в регионе была расширена работа стационарных пунктов вакцинации. Они работают ежедневно, включая выходные. По прежнему графику можно будет привиться и в нерабочие дни.

— В период с 1 по 7 ноября медицинские организации продолжат работу в штатном режиме без изменения графика, – сообщил Андрей Черняев.

Чтобы не стоять в очереди, можно записаться на прививку через портал госуслуг или электронную регистратуру. Также для сокращения очередей на прививочные пункты были выведены дополнительные бригады медиков.

На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса полностью прошли 392 тысячи жителей Кировской области. Первый компонент вакцины получили более 425 тысяч граждан. Ревакцинацию прошли более 33 тысяч жителей.

Ранее Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и от гриппа. Это было сделано по итогам клинических испытаний. Они показали, что при одновременном введении иммуногенность вакцина не снижается. В инструкцию по использовании вакцины «Спутник V» внесены соответствующие изменения.

Актуальный график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа в Кирове

Театральная площадь:

25-29 октября с 9 до 17 часов

30-31 октября с 9 до 15 часов

1-3 ноября с 9 до 17 часов

4-7 ноября с 9 до 15 часов

ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а):

25-29 октября с 15 до 18 часов

1-3 ноября с 15 до 18 часов

ЦУМ (ул. Воровского, 77, 4 этаж):

понедельник – пятница с 11 до 18 часов

Оздоровительный комплекс «Море Парк» (ул. Некрасова, 49):

25-29 октября с 11 до 18 часов

1-3 ноября с 11 до 18 часов

Круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19:

плановый приемный покой Кировской городской больницы №5 (ул. Семашко, 1)

приемный покой Регионального эндокринологического центра (ул. Свободы, 59)

приемный покой стационара Кировской городской больницы №9 (ул. Дерендяева, 97)

Ранее мы писали, что работающим россиянам пообещали 2 выходных за прививку от коронавируса.