Зачем нужны ендовы кровли

Ендова – внутренний угол кровли, образуемый на стыке двух скатов. Другое название элемента – разжелобок. Конструкция предназначена сохранность внутренних углов кровли от попадания влаги.

Ендова необходима в местах стыковки крыш со сложной геометрией, а также по линии, где кровельный материал соединяется с вертикальным настилом на мансарде в слуховых окнах.

Габариты ендовы определяются уклоном крыши – чем меньше этот параметр, тем шире, длиннее потребуется разжелобок. На выбор также влияет конструкция крыши, климат в регионе строительства здания. Стандартные размеры кровельной ендовы составляют 2 м в длину, допускается изготовление изделия длиной 3 м. Монтаж разжелобка большей длины осуществляется из ряда планок, укладываемых внахлест. При установке необходимо обеспечить герметичность каждого соединения.

Разжелобок нередко путают с кровельным коньком, хотя они являются разными деталями. Монтаж конька выполняется на внешний угол, ендова же устанавливается на внутренний. Подобрать нужные кровельные элементы можно на сайте https://buildstor.ru/.

Назначение детали

Кровельная ендова обладает широким функционалом. Элемент предназначен для:

Соединение смежных поверхностей под наклоном. Место их стыковки должно быть герметичным, так как на данном участке кровли нередко задерживается снег, собирается дождевая вода.

Эффективное удаление влаги. Осадки имеют свойство накапливаться во внутренних углах. Разжелобок способствует перемещению воды в систему водостока.

Усиление конструкции. В зимнее время в регионах с суровым климатом собирающийся на крыше снег увеличивает нагрузку на деревянные конструкции кровли. С помощью разжелобка усиливается проблемный участок крыши, нагрузка распределяется по поверхности более равномерно.

Крыша с ендовой устанавливается на систему строп, что предполагает проблемы с гидроизоляцией, так как участок ее размещения испытывает высокие нагрузки. Успешная установка детали потребует наличия точного чертежа. Особого внимания заслуживают работы по линии стыка скат-мезонин.

По завершению устройства стропил выполняется укладка материала кровли с выводом его на внутренние углы. Применяется пара подкладочных слоев, укладываемых внахлест. Далее устанавливается верхняя планка, обеспечивающая эстетичный вид всей конструкции. Обработка стыков осуществляется герметизирующей лентой. Кровельный разжелобок включает фиксируемые сверху и снизу планки. Края нижней из них загибаются, это позволяет предотвратить затекание влаги.

Разжелобок обычно представлен в виде конструкции с нижней планкой без верхней либо с присутствием обоих составляющих элементов. Основная нагрузка приходится на нижнюю деталь, поэтому ее изготавливают из прочного металла. Для верхней детали используют тот же материал, что и для кровельного настила. Традиционно ендова производится из оцинковки, алюминия, стали с полимерным слоем, меди.