Зачем нужны ендовы кровли

Ендова – внутренний угол кровли, образуемый на стыке двух скатов. Другое название элемента – разжелобок. Конструкция предназначена сохранность внутренних углов кровли от попадания влаги.
Ендова необходима в местах стыковки крыш со сложной геометрией, а также по линии, где кровельный материал соединяется с вертикальным настилом на мансарде в слуховых окнах.
Габариты ендовы определяются уклоном крыши – чем меньше этот параметр, тем шире, длиннее потребуется разжелобок. На выбор также влияет конструкция крыши, климат в регионе строительства здания. Стандартные размеры кровельной ендовы составляют 2 м в длину, допускается изготовление изделия длиной 3 м. Монтаж разжелобка большей длины осуществляется из ряда планок, укладываемых внахлест. При установке необходимо обеспечить герметичность каждого соединения.
Разжелобок нередко путают с кровельным коньком, хотя они являются разными деталями. Монтаж конька выполняется на внешний угол, ендова же устанавливается на внутренний. Подобрать нужные кровельные элементы можно на сайте https://buildstor.ru/.
Назначение детали
Кровельная ендова обладает широким функционалом. Элемент предназначен для:
- Соединение смежных поверхностей под наклоном. Место их стыковки должно быть герметичным, так как на данном участке кровли нередко задерживается снег, собирается дождевая вода.
- Эффективное удаление влаги. Осадки имеют свойство накапливаться во внутренних углах. Разжелобок способствует перемещению воды в систему водостока.
- Усиление конструкции. В зимнее время в регионах с суровым климатом собирающийся на крыше снег увеличивает нагрузку на деревянные конструкции кровли. С помощью разжелобка усиливается проблемный участок крыши, нагрузка распределяется по поверхности более равномерно.
Крыша с ендовой устанавливается на систему строп, что предполагает проблемы с гидроизоляцией, так как участок ее размещения испытывает высокие нагрузки. Успешная установка детали потребует наличия точного чертежа. Особого внимания заслуживают работы по линии стыка скат-мезонин.
По завершению устройства стропил выполняется укладка материала кровли с выводом его на внутренние углы. Применяется пара подкладочных слоев, укладываемых внахлест. Далее устанавливается верхняя планка, обеспечивающая эстетичный вид всей конструкции. Обработка стыков осуществляется герметизирующей лентой. Кровельный разжелобок включает фиксируемые сверху и снизу планки. Края нижней из них загибаются, это позволяет предотвратить затекание влаги.
Разжелобок обычно представлен в виде конструкции с нижней планкой без верхней либо с присутствием обоих составляющих элементов. Основная нагрузка приходится на нижнюю деталь, поэтому ее изготавливают из прочного металла. Для верхней детали используют тот же материал, что и для кровельного настила. Традиционно ендова производится из оцинковки, алюминия, стали с полимерным слоем, меди.