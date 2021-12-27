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Жалобу на действия администрации Вятских Полян признали необоснованной

Вадим Шабалин Новости, Общество

Комиссия УФАС по Кировской области признала необоснованной жалобу ООО «Норма».

Она касалась действий администрации Вятских Полян при проведении электронного аукциона на реконструкцию городской системы водоснабжения.

По мнению заявителя, в документации отсутствовал график выполнения строительно-монтажных работ, что является нарушением Закона о контрактной системе.

При рассмотрении жалобы было установлено наличие в аукционной документации указанного выше графика. Кроме того, заявитель не имеет опыта выполнения таких работ и не может участвовать в данной закупке. Следовательно, его права не могут быть нарушены.

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Вадим Шабалин