Житель Кирова осужден за инсценировку ДТП

В Кирове вынесен приговор в отношении участника преступной группы, которая занималась инсценировкой ДТП.

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено в июле.

Как установило следствие, в 2015-2018 гг. осуждённый вместе с тремя другими участниками преступной группы оформлял страховые полисы на автомобили премиум-класса после чего инсценировал ДТП.

При ремонте машин использовались неоригинальные запчасти, в т.ч. бывшие в употреблении. Используя фиктивные документы о наступлении страховых случаев и стоимости работ, злоумышленники обращались за получением страхового возмещения.

В результате мужчина с подельниками (их уголовное преследование продолжается) незаконно завладел деньгами в размере свыше 2 млн рублей. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы, по иску представителя страховой компании взыскал компенсацию материального ущерба, причинённого одним преступлением, и сохранил арест на имущество (земельный участок, мобильные средства связи).

Приговор не вступил в законную силу.

Фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_43