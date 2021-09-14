Житель Кирова получил реальный срок за неуплату алиментов

Кировчанин, не плативший алименты на своих детей, получил реальный срок лишения свободы. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что 39-летний кировчанин больше полугода не платил алименты на своих сыновей 15 и 17 лет. В результате у мужчины образовалась задолженность около 120 тысяч рублей.

В 2019 и 2020 годах мужчину уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов. Тогда суд приговорил его к исправительным работам.

По факту очередного неплатежа было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и с учетом прошлых преступлений приговорил к 6 месяцам лишения свободы. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Ранее мы писали, что в Кирове задержали алиментщика, который находился в розыске.