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Житель Кирова получил реальный срок за неуплату алиментов

Юлия Зорина Новости, Общество

Кировчанин, не плативший алименты на своих детей, получил реальный срок лишения свободы. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что 39-летний кировчанин больше полугода не платил алименты на своих сыновей 15 и 17 лет. В результате у мужчины образовалась задолженность около 120 тысяч рублей.

В 2019 и 2020 годах мужчину уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов. Тогда суд приговорил его к исправительным работам.

По факту очередного неплатежа было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и с учетом прошлых преступлений приговорил к 6 месяцам лишения свободы. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Ранее мы писали, что в Кирове задержали алиментщика, который находился в розыске. 

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Юлия Зорина