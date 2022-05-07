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Житель Кирова пытался вывезти из России награды Великой Отечественной войны

Юлия Зорина Новости, Общество

Житель Кирова попался на контрабанде наград Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в УФСБ России по Кировской области.

Согласно материалам дела, мужчина пытался провезти через таможню 25 орденов и медалей. Его задержали сотрудники ФСБ.

Награды были изъяты, а по факту контрабанды культурных ценностей возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее мы писали, что на кировчанина завели дело за призывы к насилию в соцсетях. Преступление было выявлено при участии сотрудников ФСБ. 

Житель Кирова пытался вывезти из России награды Великой Отечественной войны

Житель Кирова пытался вывезти из России награды Великой Отечественной войны

Житель Кирова пытался вывезти из России награды Великой Отечественной войны

Фото: управление ФСБ по Кировской области

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Юлия Зорина