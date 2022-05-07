Житель Кирова пытался вывезти из России награды Великой Отечественной войны

Житель Кирова попался на контрабанде наград Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в УФСБ России по Кировской области.

Согласно материалам дела, мужчина пытался провезти через таможню 25 орденов и медалей. Его задержали сотрудники ФСБ.

Награды были изъяты, а по факту контрабанды культурных ценностей возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее мы писали, что на кировчанина завели дело за призывы к насилию в соцсетях. Преступление было выявлено при участии сотрудников ФСБ.

Фото: управление ФСБ по Кировской области