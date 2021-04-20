Житель Кирово-Чепецка отсудил компенсацию за автомобиль, попавший в яму

О происшествии сообщает портал Чепецк.Ру. Местный житель ехал по улице Производственной и влетел в огромную яму. Владелец автомобиля обратился в районный суд с требованием выплатить компенсацию.

Было проведено расследование, которое показало, что дорожные знаки, предупреждающие о проблемах с асфальтовым покрытием, установлены не были.

В качестве ответчика в суде выступало МКУ «ДЭС», в чьем ведении находится данная дорога. Представитель ответчика пытался доказать, что водитель сам виноват в случившемся. Однако в ГИБДД опровергли эту версию, пояснив, что скорость чепчанин не превышал.

В итоге требования истца были удовлетворены в полном объеме. По решению суда горожанин получит 60 рублей в качестве компенсации за поломку авто.

Фото: chepetsk.ru