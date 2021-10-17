Житель Кировской области из-за долгов лишился Kia Rio

Житель Юрьянского района задолжал по исполнительным производствам различных категорий (по налоговым платежам и штрафам ГИБДД) свыше 130 тыс. рублей.

В добровольном порядке он долги не погасил, поэтому судебные приставы к применили к мужчине меры принудительного исполнения. Был объявлен в розыск его автомобиль Kia Rio. Машину обнаружили в Кирове во дворе дома одного из друзей должника, изъяли и поместили на спецстоянку.

Автомобиль будет продан, а полученные денежные средства направят на погашение имеющихся задолженностей.

Фото r43.fssp.gov.ru