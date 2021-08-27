Житель Кировской области скончался в больнице после драки

Инцидент произошел 25 августа в деревне Кинерь Малмыжского района. Во дворе одного из домов нетрезвый 57-летний мужчина избил 42-летнего мужа своей племянницы. Последний тоже был пьян.

Мужчин разняли соседи, они разошлись по домам. Через некоторое время избитого доставили в больницу с травмами головы. Там он скончался, несмотря на оказанную помощь.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. На допросе мужчина подтвердил свою вину. Расследование продолжается.