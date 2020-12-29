Житель Кировской области спас от разъярённой собаки женщину с ребёнком

Мужчина оказался на месте происшествия случайно.

Максим Керюшенков находился дома, когда внезапно услышал какие-то крики. Он сразу же бросился на улицу. Недалеко от своего дома заметил страшную картину — женщина держит на руках крошечную девочку, в ногу которой вцепилась большая собака. Мама малышки пытается отогнать свирепое животное, но сделать этого у неё не получалось.

Мужчина, не раздумывая, кинулся всем телом на собаку. Он смог переключить её внимание на себя. Мама с ребёнком в этот момент успели скрыться и вызвать подмогу.

Животное начало рвать самого Максима. Завязалась схватка. Позже мужчине помогли. Но он получил травмы. Сейчас проходит лечение.

Известно, что Максим Керюшенков является сотрудником УФСИН России по Кировской области.

Ранее мы сообщали, что в Кирове под колёса машины попал ребёнок на ватрушке.

Фото: m.fonwall.ru