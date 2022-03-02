Житель Нолинского района погиб после застолья

В Нолинском районе мужчина до смерти избил своего знакомого. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в поселке Аркуль в ночь на 28 февраля. Двое мужчин распивали алкогольные напитки в одном из домов. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт, и 47-летний мужчина набросился с кулаками на 61-летнего знакомого.

Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Но врачи не смогли спасти мужчину – в больнице он скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.