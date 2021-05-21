Жители Кирово-Чепецка нашли кошку необычного окраса

Она трёхшерстная с причудливым рисунком на мордочке.

В соцсетях появились снимки кошки, которую нашли жители Кирово-Чепецка. Её обнаружили в районе дома No64. Фотографии бездомных животных каждый деть публикуются в интернете. Но это случай привлёк внимание.

Дело в окрасе кошки. Она трёхшерстная. Тело чёрное с рыжими пятнышками, на лапках белые «носочки». Но самое любопытное — это цвет мордочки. Мордочка поделена на почти ровные половины. Одна половина рыжая, вторая — черная.

Неравнодушные горожане, заметившие кошку, сообщили, что она очень худенькая. Бегает от подъезда к подъезду и громко «плачет». Авторы снимков надеются, хозяин животного найдётся.

Ранее мы писали, что в Кирове появилась кошка-фотомодель.

Фото: vk.com/zloychepetsk