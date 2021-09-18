Жители Кировской области говорят о своём участии в выборах

В Кировской области начался второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания, представительных органов муниципалитетов.
Избиратели, несмотря на то, что сегодня выходной, идут на участки с самого утра, к их открытию.
А многие сделали свой выбор ещё вчера, в первый день голосования.
Вот что говорят жители региона о своём отношении к избирательной кампании.
Сергей Авдеев, заведующий детским садом в посёлке Лебяжье:
— Я всегда хожу на выборы, так как считаю это даже не правом, а своей обязанностью. Проще не отдавать свой голос и потом говорить, что никто ничего не делает. Высказать свою позицию должен каждый. В процессе предвыборной кампании звучит много разной информации в адрес конкурентов, обещаний, которые потом не выполняются. За много последних лет хорошо видно, кто что делает, как работает. Поэтому я давно определился со своим выбором.
Жители Верхошижемья супруги Анатолий Петрович и Валентина Григорьевна Передня,
ветераны труда, тоже проголосовали в первый день выборов. Обоим им уже за 80 лет, но голосование на выборах они считают своим гражданским долгом.
— Мы живём на этой земле уже давно и понимаем, что голосовать нужно, чтобы жизнь наша стала лучше, чтобы наши внуки жили под мирным небом, в процветающей стране, — говорят супруги.
В поселке Суна в числе первых проголосовала ветеран педагогического труда Юлия Шуплецова.
— Я всегда хожу на выборы, а как же? Считаю, что нужно выразить свое мнение, чтобы нам жилось лучше, — делится Юлия Михайловна. — А в этот раз я впервые участвую ещё и как наблюдатель. Явка у нас хорошая, многие жители идут на участок семьями, кто-то с друзьями, коллегами. Такую активность можно только поддержать.