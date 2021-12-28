Система ГИС ЖКХ доступна жителям Кировской области

Жители Кировской области могут воспользоваться услугами информационной системы ГИС ЖКХ. В ней собраны данные о состоянии коммунальной сферы со всей России.
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства создана по инициативу Минстроя РФ. Основная задача — сделать сферу более понятной и прозрачной для граждан и обеспечить лёгкий доступ к нужной информации. Платформа представляет собой инструмент оперативной связи между поставщиками коммунальных услуг, контролирующими органами и жителями и работает по принципу «Просто.Удобно.Честно».
Она позволяет:
- передавать показания счетчиков;
- оплачивать услуги ЖКХ онлайн;
- узнать информацию о доме;
- получать уведомления об отключениях горячей воды и ремонтах;
- участвовать в онлайн голосованиях;
- поверять начисленные платежи;
- узнавать информацию об управляющей компании;
- получать информацию о субсидиях, льготах, тарифах и т.д.
Поставщики услуг с помощью сервиса смогут оперативно передавать жителям необходимую информацию, а контролирующие органы — получать информацию о жалобах и обращениях.
Для подключения к ГИС ЖКХ не требуется отдельная регистрация, поскольку система интегрирована с порталом «Госуслуги». Зайти в неё можно через подтверждённую учётную запись.
Следующий шаг — подключение лицевого счёта к ГИС ЖКХ.
Для этого необходимо:
- войти в личный кабинет и кликнуть на гиперссылку «Подключить лицевой счет к личному кабинету»;
- на появившейся странице «Список подключенных лицевых счетов» нажать на кнопку «Подключить лицевой счёт»;
- выбрать адрес дома;
- ввести номер лицевого счёта;
- нажать кнопку «Подключить»
Кроме того, для удобства пользования системой создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android.