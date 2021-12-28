Система ГИС ЖКХ доступна жителям Кировской области

Жители Кировской области могут воспользоваться услугами информационной системы ГИС ЖКХ. В ней собраны данные о состоянии коммунальной сферы со всей России.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства создана по инициативу Минстроя РФ. Основная задача — сделать сферу более понятной и прозрачной для граждан и обеспечить лёгкий доступ к нужной информации. Платформа представляет собой инструмент оперативной связи между поставщиками коммунальных услуг, контролирующими органами и жителями и работает по принципу «Просто.Удобно.Честно».

Она позволяет:

передавать показания счетчиков;

оплачивать услуги ЖКХ онлайн;

узнать информацию о доме;

получать уведомления об отключениях горячей воды и ремонтах;

участвовать в онлайн голосованиях;

поверять начисленные платежи;

узнавать информацию об управляющей компании;

получать информацию о субсидиях, льготах, тарифах и т.д.

Поставщики услуг с помощью сервиса смогут оперативно передавать жителям необходимую информацию, а контролирующие органы — получать информацию о жалобах и обращениях.

Для подключения к ГИС ЖКХ не требуется отдельная регистрация, поскольку система интегрирована с порталом «Госуслуги». Зайти в неё можно через подтверждённую учётную запись.

Следующий шаг — подключение лицевого счёта к ГИС ЖКХ.

Для этого необходимо:

войти в личный кабинет и кликнуть на гиперссылку «Подключить лицевой счет к личному кабинету»;

на появившейся странице «Список подключенных лицевых счетов» нажать на кнопку «Подключить лицевой счёт»;

выбрать адрес дома;

ввести номер лицевого счёта;

нажать кнопку «Подключить»

Кроме того, для удобства пользования системой создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android.