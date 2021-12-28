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Система ГИС ЖКХ доступна жителям Кировской области

Вадим Шабалин Новости, Общество

Жители Кировской области могут воспользоваться услугами информационной системы ГИС ЖКХ. В ней собраны данные о состоянии коммунальной сферы со всей России.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства создана по инициативу Минстроя РФ. Основная задача — сделать сферу  более понятной и прозрачной для граждан и обеспечить лёгкий доступ к нужной информации. Платформа представляет собой инструмент оперативной связи между поставщиками коммунальных услуг, контролирующими органами и жителями и работает по принципу «Просто.Удобно.Честно».

Она позволяет:

  • передавать показания счетчиков;
  • оплачивать услуги ЖКХ онлайн;
  • узнать информацию о доме;
  • получать уведомления об отключениях горячей воды и ремонтах;
  • участвовать в онлайн голосованиях;
  • поверять начисленные платежи;
  • узнавать информацию об управляющей компании;
  • получать информацию о субсидиях, льготах, тарифах и т.д.

Поставщики услуг с помощью сервиса смогут оперативно передавать жителям необходимую информацию, а контролирующие органы — получать информацию о жалобах и обращениях.

Для подключения к ГИС ЖКХ не требуется отдельная регистрация, поскольку система интегрирована с порталом «Госуслуги». Зайти в неё можно через подтверждённую учётную запись.

Следующий шаг —  подключение лицевого счёта к ГИС ЖКХ.

Для этого необходимо:

  • войти в личный кабинет и кликнуть на гиперссылку «Подключить лицевой счет к личному кабинету»;
  • на появившейся странице «Список подключенных лицевых счетов» нажать на кнопку «Подключить лицевой счёт»;
  • выбрать адрес дома;
  • ввести номер лицевого счёта;
  • нажать кнопку «Подключить»

Кроме того, для удобства пользования системой создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android.

 

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Вадим Шабалин