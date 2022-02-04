Жители Кировской области подали более 8 тысяч заявок на догазификацию

В Кировской области продолжается реализация программы социальной газификации. На 4 февраля на подведение газа к домохозяйствам подано более 8 тысяч заявок. Об этом было сказано на заседании федерального штаба по газификации под руководством зампреда правительства РФ Александра Новака.

Программа социальной газификации стартовала в России в 2021 году. В настоящее время россияне подали около 613 тысяч заявок на подключение газа. В Кировской области поступило более 8 тысяч заявок на догазификацию. На сегодня:

заключено 4313 договоров на подведение газа,

подведен газ к 1261 дому,

осуществлен пуск газа в 591 доме.

Приме заявок от населения продолжается. Также по поручению губернатора Игоря Васильева рассматривается возможность предоставления мер соцподдержки по оплате расходов на газификацию. Отметим, что минимальная стоимость газоиспользующего оборудования в Кировской области составляет 40 тысяч рублей (газовый котел, 4-конфорочная газовая плита, счетчик газа и газовая колонка).

Как подать заявку на догазификацию, мы рассказывали здесь. К заявке нужно приложить следующие документы: