Жители Кировской области придумали организовать выставку масок в интернете

В одном из районных пабликов появился альбом, посвящённый индивидуальным средствам защиты.

Маска сейчас один из самых главных элементов гардероба, обязательный предмет защиты. Она за последний год обрела большую популярность. Без этого небольшого аксессуара жители Кировской области, да и всей страны, не выходят из дома.

Редакторы паблика «Я люблю Вятские Поляны» решили организовать настоящую выставку масок. Для того чтобы участников стало как можно больше, сделали они это прямо в интернете. В группе создан альбом, где все желающие могут публиковать свои фотографии масок.

Инициаторы назвали проект «Маски… мы шили как могли». Они уточнили, что было бы непростительной ошибкой если бы мы не сберегли историю пандемии в масках.

Фотоальбом появился вчера, но уже сейчас несколько десятков фотографий. Маски представлены разные. И покупные, и сшитые самостоятельно.

Фото: vk.com/club108128