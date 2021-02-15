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Жители Кировской области создали необычные сани

Екатерина Сонина Новости, Выбор редакции, Лучшее, Общество

Со своей поделкой мастера приняли участие во всероссийском фестивале креативных санок SunnyFest.

Мероприятие состоялось в городе Мамадыш. Фестиваль проходит уже не первый год. Но в этом году туда отправились и жители Кировской области. Наш регион представляли умельцы из города Красные Поляны Вятскополянского района.

Жители Кировской области создали необычные сани

Команда прибыла к соседям на праздник с уникальными санями. Повозка была выполнена в виде брички с лошадьми, раскрашенными в дымковском стиле. На создание необычных санок ушло около недели. Впечатлениями от участия в крупном фестивале команда поделилась с журналистами телеканала «Вятские Поляны ТВ». По словам создателей креативных саней, они не заняли призовых мест, но получили огромное удовольствие от поездки.

Жители Кировской области создали необычные сани

Мероприятие подарило море позитива и в следующем году команда из Красных Полян обязательно отправится туда снова. Уже есть задумки по созданию новых санок.

Жители Кировской области создали необычные сани

Фото: vk.com/vp_tv

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Екатерина Сонина