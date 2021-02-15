Жители Кировской области создали необычные сани

Со своей поделкой мастера приняли участие во всероссийском фестивале креативных санок SunnyFest.

Мероприятие состоялось в городе Мамадыш. Фестиваль проходит уже не первый год. Но в этом году туда отправились и жители Кировской области. Наш регион представляли умельцы из города Красные Поляны Вятскополянского района.

Команда прибыла к соседям на праздник с уникальными санями. Повозка была выполнена в виде брички с лошадьми, раскрашенными в дымковском стиле. На создание необычных санок ушло около недели. Впечатлениями от участия в крупном фестивале команда поделилась с журналистами телеканала «Вятские Поляны ТВ». По словам создателей креативных саней, они не заняли призовых мест, но получили огромное удовольствие от поездки.

Мероприятие подарило море позитива и в следующем году команда из Красных Полян обязательно отправится туда снова. Уже есть задумки по созданию новых санок.

Фото: vk.com/vp_tv