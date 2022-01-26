Жители России смогут видеть результаты экспресс-тестов на COVID-19 на Госуслугах

В ближайшее время в личном кабинете на портале «Госуслуги» будет отображаться результат экспресс-тестов на коронавирус. Загружать данные поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он уже дал распоряжение представителям министерства цифрового развития обеспечить все необходимые технические условия для этого.

О новой возможности пишут федеральные СМИ. Они ссылаются на заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам Михаила Мишустина, нововведение особенно актуально для жителей сел и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР.

Ранее мы писали, что в Кирове работникам «красной зоны» предложили давать путёвки в санаторий.

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