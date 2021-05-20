Жители Уржума просят восстановить историческое здание, пострадавшее от урагана

Пост с фотографиями бывшего приюта, в котором воспитывался Сергей Киров, появился в группе «Подслушано Уржум, Уржумский район».

В сообщении говорится, что в июле 2020 года здание было повреждено во время урагана. С тех пор прошел почти год, однако его так и не привели в должный вид.

— Ветка березы разбила окно в июльский «ураган» 2020. Территория вокруг него не убрана. Обратите, пожалуйста, внимание!!!

Вход в историческое здание на улице Рокина открыт для всех – двери не заколочены, а местные маргиналы периодические устраивают так застолья.

В администрации Уржума прокомментировали, что здание закреплено за МУП «Теплосервис». Конкурсному управляющему МУП предприятия направлена информация о принятии мер по устранению нарушений содержания имущества.

Для справки

Уржумский дом призрения малолетних детей был открыт в 1882 году. В заведение принимали сирот и детей из совсем обедневших уржумских семей. Приют мог бы стать одним их десятков таких же домов, которые появлялись по всей стране, если бы не тот факт, что в 1894-1897 годах здесь воспитывался Сергей Костриков, будущий Киров.