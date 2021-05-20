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Жители Уржума просят восстановить историческое здание, пострадавшее от урагана

Юлия Зорина Новости, Выбор редакции, Общество

Пост с фотографиями бывшего приюта, в котором воспитывался Сергей Киров, появился в группе «Подслушано Уржум, Уржумский район».

В сообщении говорится, что в июле 2020 года здание было повреждено во время урагана. С тех пор прошел почти год, однако его так и не привели в должный вид.

— Ветка березы разбила окно в июльский «ураган» 2020. Территория вокруг него не убрана. Обратите, пожалуйста, внимание!!!

Вход в историческое здание на улице Рокина открыт для всех – двери не заколочены, а местные маргиналы периодические устраивают так застолья.

В администрации Уржума прокомментировали, что здание закреплено за МУП «Теплосервис». Конкурсному управляющему МУП предприятия направлена информация о принятии мер по устранению нарушений содержания имущества.

Для справки

Уржумский дом призрения малолетних детей был открыт в 1882 году. В заведение принимали сирот и детей из совсем обедневших уржумских семей. Приют мог бы стать одним их десятков таких же домов, которые появлялись по всей стране, если бы не тот факт, что в 1894-1897 годах здесь воспитывался Сергей Костриков, будущий Киров.

Жители Уржума просят восстановить историческое здание, пострадавшее от урагана

Жители Уржума просят восстановить историческое здание, пострадавшее от урагана

Жители Уржума просят восстановить историческое здание, пострадавшее от урагана

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Юлия Зорина