Жительница Кирова обожгла ноги, пытаясь потушить свечу

Кировчанка попала в больницу, пытаясь потушить упавшую свечку. О происшествии рассказали в ГУ МЧС.

Инцидент произошел 16 октября. В кировский Центр травматологии обратилась 39-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее ожоги ступней 1-2-3-й степеней. Пострадавшая рассказала, что обожгла ноги, пытаясь потушить упавшую на пол свечу.

Госпитализация не потребовалась. Медики оказали женщине помощь и отпустили ее домой.

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