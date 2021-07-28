Жительница Кировской области Светлана Лутошкина неделю пролежала под кислородной маской

Директор Дома культуры рассказала свою историю болезни.

Светлана Лутошкина работает директором Дома культуры в городе Советске. Когда началась пандемия она сразу же начала соблюдать все меры предосторожности. Ходила в маске, не посещала общественные места, держала при себе антисептик. Однако всё равно заболела.

Температура держалась на уровне 38,5 градуса. Не было обоняния. Светлана не могла ничего есть, несколько раз падала в обморок. Во время обследования выяснилось, что у женщины 30% поражения лёгких. Она оказалась в больнице. Но через неделю поражение лёгких выросло до 60%. Светлана вспоминает, что ощущала разрывающую боль при дыхании и кашле.

Медики боролись за жизнь пациентки. Она неделю пролежала под кислородной маской. К счастью, все закончилось хорошо и женщину выписали домой. Но и дома ей пришлось некоторое время лечится амбулаторно.

Историю болезни Светланы Лутошкиной рассказали в оперштабе Кировской области. Там же заметили, что спустя полгода после болезни женщина приняла решение сделать прививку. Она, как и многие другие, не желает ещё раз так сильно заболеть. А ещё именно прививочная кампания поможет выработать коллективный иммунитет и, наконец-то, остановить COVID-19.

Фото: vk.com/coronavirus43