Главная > Без рубрики > Выбор редакции > Жительница Кировской области Светлана Лутошкина неделю пролежала под кислородной маской

Жительница Кировской области Светлана Лутошкина неделю пролежала под кислородной маской

Екатерина Сонина Выбор редакции, Главное, Новости, Общество

Директор Дома культуры рассказала свою историю болезни.

Светлана Лутошкина работает директором Дома культуры в городе Советске. Когда началась пандемия она сразу же начала соблюдать все меры предосторожности. Ходила в маске, не посещала общественные места, держала при себе антисептик. Однако всё равно заболела.

Температура держалась на уровне 38,5 градуса. Не было обоняния. Светлана не могла ничего есть, несколько раз падала в обморок. Во время обследования выяснилось, что у женщины 30% поражения лёгких. Она оказалась в больнице. Но через неделю поражение лёгких выросло до 60%. Светлана вспоминает, что ощущала разрывающую боль при дыхании и кашле.

Медики боролись за жизнь пациентки. Она неделю пролежала под кислородной маской. К счастью, все закончилось хорошо и женщину выписали домой. Но и дома ей пришлось некоторое время лечится амбулаторно.

Историю болезни Светланы Лутошкиной рассказали в оперштабе Кировской области. Там же заметили, что спустя полгода после болезни женщина приняла решение сделать прививку. Она, как и многие другие, не желает ещё раз так сильно заболеть. А ещё именно прививочная кампания поможет выработать коллективный иммунитет и, наконец-то, остановить COVID-19.

Фото: vk.com/coronavirus43

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Екатерина Сонина