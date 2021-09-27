Жителя Кировской области будут судить за установку нелицензионного ПО

Житель Кировской области пойдет под суд за установку нелицензионного программного обеспечения.

Инцидент произошел в Омутнинске. Как было установлено в ходе следствия, 42-летний мужчина установил на компьютер своего заказчика программный комплекс 3D.

ПО не соответствовало лицензионным требованиям. Правообладателю был причинен крупный материальный ущерб.

По факту незаконного использования авторских прав было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие.

Ранее мы писали, что на кировских предпринимателей подали в суд за использование бренда «Смешариков».