Жителя Кировской области жестоко убили на территории другого региона

Теперь дело передано в суд. В ближайшее время подозреваемому вынесут приговор.

Завершено расследование убийства, которое совершил житель Брянской области. Он подозревается в том, что лишил жизни мужчину из нашего региона.

Известно, что подозреваемый и его жертва были знакомы. Они вместе отправились приобретать автомобиль для кировчанина. Злоумышленник знал, что у друга с собой крупная сумма денег. В пути они поругались.

В результате подозреваемый задушил товарища. После он увёз его тело к себе на родину и закопал в лесу. Деньги, ценные вещи забрал.

В это время тревогу забили родственники жителя Кировской области. Они сообщили, что он уехал на заработки в столицу, но вестей от него нет. Начались поиски. В результате был найден труп. Подозреваемый задержан.

Расследование длилось около года. На сегодняшний день собраны все доказательства. Дело направлено в суд.

Ранее мы писали, что пожилой кировчанин убил жену за длинный язык.

Фото: aaron-nn.ru