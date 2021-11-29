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Жителя Нолинского района подозревают в заведомо ложном доносе

Вадим Шабалин Новости, Общество

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Нолинского района. Он подозревается в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Как полагает следствие, мужчина, управляя автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехал в кювет. Когда на место прибыли сотрудники ДПС, он заявил, что за рулём был не он, поскольку машину якобы угнали.

Позже мужчина написал заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, совершившее угон автомобиля.

По итогам проведённой проверки факт угона не подтвердился.

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Вадим Шабалин