Жителя Нолинского района подозревают в заведомо ложном доносе

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Нолинского района. Он подозревается в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Как полагает следствие, мужчина, управляя автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехал в кювет. Когда на место прибыли сотрудники ДПС, он заявил, что за рулём был не он, поскольку машину якобы угнали.

Позже мужчина написал заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, совершившее угон автомобиля.

По итогам проведённой проверки факт угона не подтвердился.