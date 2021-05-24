Жителя Кировской области отправят лечиться за клевету в соцсетях

Инцидент произошел в Верхнекамском районе.

В феврале прошлого года житель Рудничного разместил в соцсетях материал о сотруднике полиции. В посте говорилось, что полицейский виновен в особо тяжких преступлениях. При этом, являясь администратором паблика, мужчина знал, что информация не соответствует действительности.

По факту клеветы было возбуждено уголовное дело. В рамках следствия обвиняемый прошел медицинское обследование, которое показало, что мужчина страдает психическим расстройством. По мнению экспертов, в момент размещения материала он не мог осознавать последствия своих действий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Следствие просит применить к мужчине принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрической клинике.