«Золотой телёнок» в Кирове: приедет сразу несколько известных артистов

Завтра, 5 декабря, в Кирове в онлайн формате пройдёт торжественная церемония закрытия фестиваля короткометражного юмористического кино «Золотой телёнок». Мероприятие носит международный характер.

Это уже второй фестиваль «Золотой телёнок». Первый состоялся в нашем городе в 2019 году. Он прошёл масштабно. В этом году всё поменялось. Коррективы внёс COVID-19. Сами конкурсные испытания состоялись в онлайн режиме. Также будет проходить и торжество по случаю подведения итогов. Зрители смогут наблюдать за шоу через интернет. Будет организована прямая трансляция. Окунуться в мир короткометражных комедий можно будет не выходя из дома.

Однако сами участники церемонии закрытия, а это популярные артисты, в Киров приедут. В рамках фестиваля они также проведут несколько мастер-классов. Среди приглашённых гостей — актёр дублежа и продюсер Федор Добронравов; режиссёр, сценарист и продюсер Борис Грачевский; актёр, режиссёр и сценарист Никита Тарасов и др.

Приедут в наш город и победители фестиваля в разных номинациях. Среди номинаций были: рекламный ролик, анимационный фильм, короткометражное кино, веб-сериал и др.

Напомним, участники I международного фестиваля короткометражного кино «Золотой телёнок» были в восторге от Кирова.

Фото: yandex.ru