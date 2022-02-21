Зооферма Андрея Гопкало: одним зелень, другим сырое мясо...

В Кирово-Чепецком районе, недалеко от Кирова находится необычная зооферма. Кировчанин Вячеслав Царюк поделился с редакцией «КП» впечатлениями и фото оттуда:

– Давно хотел посетить зооферму нашего земляка Андрея Гопкало. Это уникальный объект, где живут самые разные животные и птицы. Находится в деревне Ерши, смежной с д. Голодницы – это километров восемь по прямой от Лубягино. В воскресенье мы двумя семьями с детьми напросились на экскурсию.

Сопровождать нас вместе с Андреем вызвался верблюд Арчи. Совершенно ручной, всем своим видом и поведением он выказывал отчаянное желание подружиться. Мы с ним сделали пару селфи, Арчи это понравилось, и он потребовал продолжение.

Плотоядные «кисы»

Сначала навестили хищников. Хозяин предупредил нас не брать на руки детей: для зверей всё, что находится в руках – это еда. Нельзя кричать, визжать, махать руками, совать в клетки…

Активная львица Кира выглядит очень ухоженной: красивая шерсть и сытая довольная морда. За день съедает по 10 кг сырого мяса. В соцсетях можно найти видео с нею.

Иногда у нее бывает романтический настрой, она забирается на второй этаж двухэтажного вольера, откуда видно почти всю деревню, и начинает громко рычать на всю округу. Однако характер у хищницы спокойный (лучше чем у рыси), с хозяином дружит. Андрей говорит, что летом иногда отпускает ее погулять на участок. Поохотиться на ворон.

Рыси Еве пять лет. Когда мы к ней подошли, рядом лежал недоеденный кусок свежего мяса и хищница беспокоилась за свою добычу: на контакт не шла и рычала на нас, как бы отгоняя подальше.

Я спросил Андрея, где он берет столько мяса для кормления хищникам. Оказалось, получает бесплатно (кроме перевозки) от хозяйств, конюшен города и района. Иногда животные травмируются и болеют. В случае падежа хозяева звонят Андрею, он производит забой и утилизацию. Пока хватает, но выстраивать новые отношения надо.

Вольеры у животных очень прочные, не сломать. Да и зачем, когда так кормят?

Это не только ценный мех…

Тем, кто не любит крыс, нутрии тоже вряд ли понравятся. Они похожи на крыс (хотя бы хвостами) и бобров (размером) одновременно. Зато длинная красивая шерсть ценится, например, для пошива шуб. Животные вырастают до 10 кг весом. Из которого менее половины, по утверждению Андрея, около 4 кг – вкусное диетическое мясо, мягче бобрового. Цена за 1 кг – рублей 500, терпимо.

Здесь же обитают миловидные еноты и настоящие дикие (из леса) кабаны-секачи. Но они еще маленькие и страха не внушают.

В отличие от алабаев, огромных и страшных с виду. Однако собаки вели себя очень дружелюбно: ни разу не гавкнули, детей не пугали, давали подержать на руках своих щенков, что вызывало у ребят щенячий восторг.

Но особенно понравилось детям обниматься с козлятами и трехнедельными телятами. Телят уже 15 в наличии, Андрей хочет в этом году завести еще столько же. Рядом луга с сочной травой, позволяющие за год бычкам нагулять товарный вес – около 180 кг. Пожалуй, я тоже забронирую себе одного.

Дело в правильном питании

Утро у Андрея начинается с дойки. Уже сейчас содержит восемь дойных коз. После того, как все они откормят козлят, количество молока резко вырастет. Заказы на него расписаны на несколько дней вперёд, поэтому нам досталась всего одна бутылка.

Однако оно удивило отсутствием характерного для козьего молока запаха, вкусовые свойства – на высшем уровне. Как пояснил Гопкало, всё дело в кормах и содержании: он свою живность держит на свежем воздухе круглый год, а не в козлятнике. Есть навес, рожающих перемещают в тепло.

Учитывая бесплатное питание для хищников, на всё остальное у Андрея уходит примерно 50 тысяч рублей в месяц. Наёмных работников нет, хозяева управляются руками своей семьи вместе с 13-летним сынов Романом. Есть и двухлетняя дочь.

Представьте себе: дважды в день подоить всех, кто доится, накормить и напоить эту ораву, раз в неделю прибраться в клетях, вовремя произвести забой и разделку. И при этом еще ходить на работу каждый день! Мне кажется, Андрей – настоящий герой нашего времени: столько трудолюбия, любви к животным, к своей земле!

Мне кажется, государство должно помогать таким людям. Предоставлять местные неиспользуемые земли сельхозугодий, чтобы не зарастали зря борщевиком и соснами. Фермерам нужна земля.