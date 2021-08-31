1 сентября в Кирове откроется Центр поддержки и развития талантливых детей

1 сентября в Кирове начнет работу Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Он был создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» в сотрудничестве с образовательным фондом «Талант и успех».

Центр станет структурным подразделением Центра дополнительного образования одаренных школьников. Его главной задачей станет выявление, развитие и поддержка талантов у детей и подростков – учащихся 5-11-х классов. Работа будет осуществляться через реализацию образовательных программ по направлениям искусство, наука, спорт, а также проектная деятельность.

Возможность обучаться по программам для одарённых детей, получат школьники 5-11 из всех районов области. Для них будут проводиться кружки и практикумы, в том числе дистанционные, олимпиады по биологии, информатике, математике, физике и химии. Также в центре будут проходить проектные смены по агротехнологии, дистанционному зондированию Земли и другим направлениям.

С 1 сентября центр начинает принимать заявления на обучение в кружках по направлению «Наука». Подать заявку можно на сайте ЦДООШ. Зимой в центре начнутся занятия по спортивному направлению, а с 2022 года появятся смены по направлению «Искусство». Летом часть программ будет проходить на базе лагеря «Вишкиль».

Важность развития системы дополнительного образования школьников неоднократно отмечал губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по образованию Игорь Васильев. В рамках этой системы в регионе уже работают технопарки «Кванториум», «ИТ-кубы» и «Точки роста».

Ранее мы подробно рассказывали о том, каким будет новый Центр.