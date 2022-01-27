10 районных больниц Кировской области получили новый санитарный транспорт

В январе 2022 года новый санитарный транспорт получили 10 центральных районных больниц в Кировской области. Об этом сообщили в областном минздраве.

10 автомобилей УАЗ были переданы в ЦРБ Арбажского, Лебяжского, Мурашинского, Нагорского, Немского, Слободского, Уржумского и Юрьянского районов. По словам министра здравоохранения Андрея Черняева, в ближайшее время поступят еще 3 машины по контрактам прошлого года.

Для Уржумской ЦРБ новенький «уазик» стал уже восьмым автомобилем, полученным по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Машина активно используется в работе больницы и ее подразделений.

По словам главного врача ЦРБ Натальи Логиновской, полученные ранее автомобили были распределены по амбулаториям населенных пунктов. 3 машины получила поликлиника.

– В 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения мы планируем получить еще 5 машин, — отметила главврач.

Обновление автопарка медучреждений является одним из приоритетов программы модернизации первичного звена здравоохранения. Напомним, что за прошедший год в медучреждения было поставлено 92 автомобиля. В 2022 году больницы получат 70 единиц транспорта. Санитарный транспорт используется в работе неотложной и участковой служб, при доставке лекарств, анализов и вакцин, а также при проведении диспансеризации населения.