13 жителей Кировской области пострадали от обморожений

С началом холодного сезона 13 жителей Кировской области обратились к медикам с обморожениями. Об этом сообщили в областном минздраве.

Все пострадавшие обратились в Центр травматологии с поражением различных частей тела. 3 человека были госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение.

Одним из пациентов стал подросток, который играл в футбол на улице в неподходящей обуви. Мальчик отморозил себе пальцы. Школьнику диагностировали обморожение IIстепени и оказали медицинскую помощь.

Большинство холодовых травмы возникают при температуре до -10 градусов. Как отмечают врачи, чаще всего обморожению подвергаются выступающие и открытые части тела: щеки, уши, пальцы, нос. На начальных стадиях кожа бледнеет и теряет чувствительность. При более глубоких поражениях конечности кажутся окаменевшими, а после согревания развивается отек и ощущается сильная боль.

По словам главного внештатного комбустиолога областного минздрава Игоря Пепеляева, растирать отмороженные места снегом нельзя. Из-за этого в сосудах могут образоваться тромбы, которые еще сильнее усугубят разрушение тканей.

В преддверии сильных морозов, которые ожидаются в Кировской области, в минздраве напомнили простые правила, как уберечься от обморожений.