13 жителей Кировской области пострадали от обморожений

С началом холодного сезона 13 жителей Кировской области обратились к медикам с обморожениями. Об этом сообщили в областном минздраве.
Все пострадавшие обратились в Центр травматологии с поражением различных частей тела. 3 человека были госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение.
Одним из пациентов стал подросток, который играл в футбол на улице в неподходящей обуви. Мальчик отморозил себе пальцы. Школьнику диагностировали обморожение IIстепени и оказали медицинскую помощь.
Большинство холодовых травмы возникают при температуре до -10 градусов. Как отмечают врачи, чаще всего обморожению подвергаются выступающие и открытые части тела: щеки, уши, пальцы, нос. На начальных стадиях кожа бледнеет и теряет чувствительность. При более глубоких поражениях конечности кажутся окаменевшими, а после согревания развивается отек и ощущается сильная боль.
По словам главного внештатного комбустиолога областного минздрава Игоря Пепеляева, растирать отмороженные места снегом нельзя. Из-за этого в сосудах могут образоваться тромбы, которые еще сильнее усугубят разрушение тканей.
В преддверии сильных морозов, которые ожидаются в Кировской области, в минздраве напомнили простые правила, как уберечься от обморожений.
- Не выходить на мороз после употребления алкоголя. Спиртное вызывает иллюзию тепла и приводит к переохлаждению.
- Носить свободную одежду – она способствует нормальной циркуляции крови.
- Выбирать непромокаемые вещи.
- Не надевать тесную обувь и носить рукавицы, шапку и шарф.
- Смазывать открытые участки тела специальным кремом.
- Если почувствовали переохлаждение, зайти в любое теплое место: магазин, подъезд, кафе.
- Если вы все же получили обморожение, следует укутать пораженные участки в сухую и теплую ткань и обратиться к врачу.