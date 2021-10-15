Главная > Новости > 15 октября кировских водителей проверят на трезвость

15 октября кировских водителей проверят на трезвость

Юлия Зорина Новости, Авто

15 октября на дорогах Кирова сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Профилактические мероприятия пройдут в Первомайском и Октябрьском районах. Сотрудники Госавтоинспекции будут выборочно останавливать автомобили и тестировать водителей.

В рейды традиционно выйдут представители народных дружин и активисты «Ночного патруля». В рядах дружинников состоят более 2 тысяч жителей области. Благодаря им с начала 2021 года было пресечено более 900 нарушений ПДД и задержано 108 нетрезвых водителей.

Ранее мы писали, что в Кировской области составили типовой потрет пьяного водителя.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина