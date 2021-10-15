15 октября кировских водителей проверят на трезвость

15 октября на дорогах Кирова сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Профилактические мероприятия пройдут в Первомайском и Октябрьском районах. Сотрудники Госавтоинспекции будут выборочно останавливать автомобили и тестировать водителей.

В рейды традиционно выйдут представители народных дружин и активисты «Ночного патруля». В рядах дружинников состоят более 2 тысяч жителей области. Благодаря им с начала 2021 года было пресечено более 900 нарушений ПДД и задержано 108 нетрезвых водителей.

Ранее мы писали, что в Кировской области составили типовой потрет пьяного водителя.