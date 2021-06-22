1500 кировчан катались на машинах умерших родственников

В ГИБДД области пояснили, что это запрещено законом.

Каждый день на дорогах области сотрудники ГИБДД останавливают водителей, передвигающихся на машинах, государственный учет которых прекращен по причине смерти владельца. Их родственники, не дождавшись официального права наследования и не перерегистрировав транспорт, но продолжают его использовать, становятся нарушителями.

Их привлекают к административной ответственности за управление транспортом, не зарегистрированном в установленном порядке. Статья 12.1 КоАП РФ, подразумевает штраф от 500 до 800 рублей. На месте изымаются номера и документы на машину для дальнейшей утилизации.

С начала года был прекращен учет более чем полутора тысяч таких машин. В Госавтоинспекции пояснили, что после смерти хозяина использование машины запрещено. После официального вступления в наследство нужно зарегистрировать авто в установленном законом порядке.

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