18 декабря в парке Гагарина в Кирове откроется бесплатный городской каток

18 декабря в 10 часов Гагаринском парке в Кирове откроется бесплатный городской каток. Об этом сообщили в горадминистрации.

Лед уже залит. 17 декабря специалисты теруправления примут площадку, а завтра она откроется для всех желающих. К открытию также готовится пункт проката коньков и киоск с горячим чаем и плюшками.

Стоимость проката коньков будет составлять 150 рублей за час для взрослых и 100 рублей для детей. За отдельную плату можно воспользоваться помощником фигуриста.

Прокат будет работать ежедневно по расписанию. Для тех, кто пришел со своими коньками, ледовая площадка будет открыта круглосуточно. Для удобства катания в вечернее и ночное время будут гореть фонари и световые фигуры.

За состоянием льда будет следить подрядчик. Контролировать содержание катка будут специалисты Первомайского теруправления. Рядом с ледовой площадкой будут работать аттракционы.

Еще один каток откроется на стадионе в Коминтерне в понедельник. Он станет самым большим бесплатным катком в городе.

Где еще покататься на коньках в Кирове, читайте в материале «КП».