18 миллионов россиян сделали прививки от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин назвал число жителей России, сделавших прививку от COVID-19. Оно составляет 18 миллионов человек – это 12 процентов населения страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом, по словам президента, для выработки коллективного иммунитета должно быть привито (или переболеть) более 60 процентов россиян. Глава государства подчеркнул, что темпы вакцинации следует увеличить.

Отметим, что на 12 июня в России выявлено 13510 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 15 февраля. Самая тяжелая ситуация в Москве, где число заражений составило 6,7 тысячи. Из-за этого мэр столицы Сергей Собянин объявил выходными дни с 15 по 19 июня.

Решения по введению федерального локдауна пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее мы писали, что от коронавируса привилась общественница Мария Бутина.