2021 год: почти 12000 вятских детей были заняты научно-технической деятельностью

В Министерстве образования Кировской области рассказали о научно-техническом дополнительном образовании школьников за минувший год.

11936 школьников региона были вовлечены в прошлом году в мероприятия технической направленности. В том числе 3132 учащихся «Кванториумов» Кирова, Омутнинска и Кирово-Чепецка по 120 программам допобразования. Всего же с 2018 года им занимались более 50 тысяч детей.

Для ребят, проживающих в отдаленных районах области, работает мобильный «Кванториум». В текущем учебном году в нём занимаются 690 ребят, а участниками мастер-классов, олимпиад, конкурсов и других мероприятий стали более 4800, сообщили в региональном минобразования.