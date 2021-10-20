22 – 23 октября в Кировской области пройдет Гражданский форум

Для большинства участников он организуется в формате онлайн

Общественная палата Кировской области сообщает, что 22 – 23 октября в Кирове (ул. Преображенская, 41, «Точка кипения» ВятГУ) состоится 11-й Гражданский форум Кировской области, организованный Общественной палатой совместно с Вятским государственным университетом при поддержке регионального правительства.

В качестве ключевой на форум-2021 заявлена тема «Национальные проекты и общество – потребление, соучастие или управление».

К участию в форуме приглашаются некоммерческие организации, социальные предприниматели, гражданские активисты, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти, представители СМИ.

В рамках Форума будет работать 21 секция — в формате круглых столов, мастер-классов, дискуссий по актуальным для региона вопросам: о роли гражданского общества в реализации национальных проектов, о развитии общественного транспорта, продвижении общественных инициатив в образовании, о создании комфортной городской среды, о социальной активности и трудовой миграции молодежи, решении кадровых проблем и др.

Также в рамках форума состоится награждение победителей конкурсов «Общественное признание — 2021» и «Школа здорового образа жизни».

— К сожалению, эпидемиологическая обстановка не позволяет проводить мероприятия с большим количеством участников, поэтому Гражданский форум пройдет в смешанном формате: очном и онлайн, — подчеркнули в Общественной палате. — Все секции и дискуссионные площадки будут транслироваться на онлайн-платформе с возможностью живого общения. Очно же в студиях будет присутствовать минимальное количество участников при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.

Регистрация участников ведется на сайте Гражданского форума.

Регистрация для СМИ – по ссылке.