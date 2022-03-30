25 мая в Кировской области прозвенит «Последний звонок»

Министерство образования Кировской области определилось с датой проведения «Последнего звонка» для выпускников 9 и 11 классов.

Во всех общеобразовательных организациях его рекомендовано провести 25 мая. Изменения, внесённые в санитарные правила, допускают проведение детских и молодёжных массовых мероприятий на открытом воздухе.

«Последние звонки» в школах региона пройдут в очном формате. Допускается присутствие родителей выпускников в соответствии с закреплёнными в действующем СанПиН правилами», — рассказывает министр образования области Ольга Рысева.

Упомянутые изменения отменяют требования по закреплению за каждым классом отдельного кабинета, разработке разного начала уроков и перемен, а также предъявлению медицинской справки для посещения ребенком образовательной организации, если он контактировал с больным коронавирусом. Наличие справки после перенесенного заболевания остаётся обязательным.

При проведении государственной итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов отменено требование по соблюдению социальной дистанции посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.