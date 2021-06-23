26 июня в Свече отметят День поселка

В субботу, 26 июня, в Свече отметят День посёлка.

Администрация муниципального округа представила расписание праздничных мероприятий.

9.00-14.00 — фотовыставка «Поселок Свеча 60-е годы на фотографиях Г.П. Тарасова» (отдел краеведения Центра культуры и досуга)

10.00 — пляжный волейбол (площадка Дома детского творчества)

10.00 — «Играй, гармонь» (Фойе ЦКиД)

10.00-13.00 — экскурсия по школе «Пройди по тихим школьным этажам» (средняя школа пгт Свеча)

10.00 — вручение грантов лучшим обучающимся (Дом детского творчества)

10.00 — выставка -продажа изделий объединений Дома детского творчества (Дом детского творчества)

11.00 — мастер-классы объединений Дома детского творчества (площадка Дома детского творчества)

12.00 — праздничное мероприятие «Мой милый сердцу уголок» (ЦКиД)

14.00 — игра «Прикоснись к России знаниями» (Дом детского творчества)

17.00 — Футбольный матч Свеча — Котельнич (Центральный стадион).

Фото vk.com/svechamunicipal