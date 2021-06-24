27 июня в Кировской области запретят продавать алкоголь

В День молодежи 27 июня в Кировской области запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили в областном правительстве.

В соответствии с законом о дополнительных ограничениях продажи алкогольной продукции 27 июня спиртное нельзя будет купить в розницу в торговых объектах. На заведения общепита – кафе, бары и рестораны – запрет не распространяется.

Нарушители будут оштрафованы. Для должностных лиц размер штрафа составит 20 – 40 тысяч рублей, для юридических – 100 – 300 тысяч.

По данным областного минпромторга, в 2020 году в День молодежи было выявлено 7 нарушений «сухого закона». Все организации, замеченные в незаконной продаже спиртного, привлечены к ответственности.