Специалисты сообщили, у кого в Кирове самые высокие зарплаты

Кировстат подготовил любопытную информацию.

Сотрудники территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области проанализировали данные по зарплатам кировчан. В результате они подготовили материал о самых высоких и самых низких заработных платах.

Так, известно, что с начала года стали больше получать специалисты, которые работают в страховой деятельности, а также люди, добывающие полезные ископаемые. Сейчас их зарплата чуть менее 50 тысяч рублей.

Самая маленькая зарплата в этом году оказалась у персонала гостиничного бизнеса. Сумма, которую им выдают раз в месяц, — около 19 тысяч рублей. Похожая ситуация и у работников предприятий общественного питания.

Примечательно, что с начала года зафиксирован рост зарплат у медицинских и социальных работников. На увеличение повлияли выплаты, предусмотренные особыми условиями работы из-за распространения COVID-19. По данным Кировстата, средняя зарплата у медиков сейчас около 35 тысяч.

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Фото: yandex.ru