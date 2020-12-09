Кировские семьи смогут ходить в кино за половину стоимости

Такую инициативу предложили депутаты городской думы.

В следующем году многодетные семьи Кирова получат подарок — посещение сеансов в одном из городских кинотеатров за половину стоимости. Речь идёт о кинотеатре «Дружба», который расположен на улице Щорса.

О льготных билетах для многодетных говорили на комиссии городской думы. Депутаты поддержали предложение. К тому же есть основание. Со следующего года здание культурного учреждения будет передано в безвозмездное пользование компании, которая сейчас арендует эти помещения. В качестве бонуса представители партнёрства должны взять на себя обязательства по поддержке семей, где трое и более детей.

При этом уже обсуждаются детали такой инициативы. Например, льготники смогут посещать любой из сеансов в удобное для себя время, дополнительно обращаться в управление соцзащиты или другие органы не нужно.

Ранее мы сообщали, что в Кирове ждут открытия нового кинотеатра.

Фото: gorodbg.ru